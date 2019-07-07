جامعة الملك خالد تعلن عن قبول أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة في الدفعة الأولى للنتائج

جامعة الملك خالد تعلن عن قبول عشرة الآلاف طالب وطالبة من المتقدمين والمتقدمات للعام الجامعي 1440 – 1441 ه، وتم هذا بعد أجراء الفرز الالّي لكافة المتقدمين من اللاب والطالبات حسب معايير وشروط القبول وأيضا ترتيب الرغبات والمقاعد المتاحة داخل جامعة الملك خالد، اكد الدكتور عبد المحسن القرني عميد القبول والتسجيل بالجامعة انه هناك اكثر من عشرة الآلاف طالب وطالبة ترشحوا في المرحلة الأولي، واكد سيادته على ضرورة دخول الطلاب علي موقع جامعة الملك خالد استعلام نتائج الطلاب من اجل التأكد ومعرفة حالات القبول والرفض، كما اعلن انه سوف يتم رفع النتائج علي الموقع الإلكتروني في خلال هذه الأيام. واكد سيادته أيضا انه في حالة عدم تأكيد الطالب أو الطالبة القبول يعني هذا انه استغناء عن المقعد وعدم رغبته في القبول بالجامعة كما سوف يتم أتاحه المقاعد الشاغرة للطلاب والطالبات في المرحلة الثانية وفق نسب القبول المتاحة للجامعة.

جامعة الملك خالد

اكد الدكتور عبد المحسن القرني أن القبول في الجامعة يتم وفقًا لنسبة الطالب الموزونة والمؤهلة كما يتم حسب ترتيب رغبات الطالب، وبين سيادته أن الجامعة حريصة علي تحقيق مبدأ العدالة وأسس الشفافية بشكل إلكتروني دون تدخل أي عنصر بشري ويتم الاطلاع علي نسب القبول لجميع التخصصات التي تم أغلاقها في المرحلة الأولي من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة المملك خالد واكد أن الطلاب الذين ترشحوا في الدفعة الأولي وتم قبولهم سوف يتم ترشيحهم ضمن الدفعة الثانية وستعلن النتائج عنها يوم 9 ذو القعدة 1440 لدرجة البكالوريوس والدبلوم.