شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 آليات ثقيلة استخدمها مخالفون لتجريف الأراضي ونهل الرمال في الشرقية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أوضح المتحدث بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي، أن قوة المهمات والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال، تمكنت اليوم (الأحد)، وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام، من ضبط (3) شيولات و(3) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك.