شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني ميسان» ينتشل عشرينياً غرق في مستنقع مائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

انتشلت فرق الإنقاذ المائي بـ«مدني ميسان»، عشرينياً تعرض للغرق في أحد المستنقعات المائية بالمحافظة.

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وأكد نائب المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن «مدني ميسان» بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغاً عن غرق شخص بمستنقع مائي بوادي شعار بمركز السحن بني سعد.

وحسب القرني، فإن عمليات 911 تلقت بلاغاً عن غرق شخص في مستنقع مائي، وعلى الفور جرى نقل فرق الإنقاذ المائي إلى الموقع، وبالبحث من قبل الغواصين وفرق الإنقاذ وُجِد شخص بقاع المستنقع، حيث جرى انتشاله من قبل الغواصين وتبين أنه متوفى، موضحا أنه في العقد الثاني من العمر ومجهول الهوية.

وأهاب العقيد محمد القرني بضرورة توخي الحذر عند السباحة وعدم السباحة في المستنقعات المائية، وشدد على عدم السباحة بشكل فردي، وكذلك استخدام وسائل السلامة الفردية.