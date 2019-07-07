شكرا لقرائتكم خبر عن تنصلت من دورها دفاعا عن «الصحة».. جامعة جدة تكبل الأبحاث العلمية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

في الوقت الذي كانت صحيفة "الخليج 365" تنتظر ردا أو تعليقا من وزارة الصحة لتأكيد أو تفنيد ما تضمنه البحث العلمي الذي نشرت جوانب منه تحت عنوان «من يدعم الفساد في القطاع الصحي» (2019/7/7)، انبرت جامعة جدة للدفاع عن «الصحة»، من خلال التقليل من أهمية البحث، وتجريده من كونه «أطروحة علمية أو رسالة علمية محكمة» لنيل درجة الماجستير، بما لا يتفق مع حيادية الجامعات في تبني الأبحاث العلمية الجادة، والنأي عن التأثير عليها وعلى معديها لتحقيق الغاية منها.

وفي بادرة مستغربة، كون الجامعات ليست جهة تنفيذية معنية بالرد على مضامين الأبحاث بعد اعتمادها، اختزلت الجهد الذي قدمه الطالب، ونال على أثره الدرجة العلمية بتقدير «ممتاز»، وفق اعتماد عميد الدراسات العليا بالجامعة، متناسية في معرض تعليقها على ما نشرته "الخليج 365"، أن المشاريع البحثية تعد جزءاً أصيلا من متطلبات نيل درجة الماجستير.

وإذ تحتفظ "الخليج 365" بكافة الوثائق والمستندات التي تؤكد صحة ما نقلته الصحيفة، كنا نأمل من جامعة جدة أن تفخر بمثل هذه المشاريع البحثية، ذات المردود الهادف لمحاربة الفساد، وفق الرؤية الشفافة التي أعلنتها الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، وخدمة المواطن وفق رؤية 2030.