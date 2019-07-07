السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس تكتسي محافظة رجال ألمع بحلة خضراء تتخللها جداول المياه المنهمرة من سفوح الجبال إلى بطون الأودية، لترسم للمشاهد لوحة بديعة، حيث تتربع قرى رجال ألمع بمنطقة عسير على جبال شاهقة يزيد ارتفاعها على 1800 متر عن مستوى سطح البحر الأحمر.



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