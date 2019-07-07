تعميم مشروع مخيمات الحج الأخضر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

يتجه المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات حجاج الداخل بالتنسيق مع معهد خادم الحرمين الشريفين إلى تنفيذ مشروع المخيم الأخضر خلال حج هذا العام في 35 مخيما، بدعم من وزارة الحج والعمرة وأمانة العاصمة المقدسة.

وعلمت «مكة» أن المشروع وصل إلى مرحلة التعميم على مخيمات الحجاج، بعد أن كان في السنوات الماضية ينفذ كتجربة على مخيم أو ثلاثة، حيث إنها المرة الأولى التي يصل فيها العدد إلى هذا الحد، في حين أن العدد سيتصاعد خلال المواسم المقبلة.

وسيكون معهد خادم الحرمين الشريفين صاحب فكرة المشروع حاضرا مع هذه المخيمات خلال موسم الحج كإرشاد وتقييم، فيما يكون المجلس التنسيقي هو المشغل الحقيقي للمشروع في المخيمات المحددة.

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مشروع المخيم الأخضر:

فرز النفايات وإعادة تدويرها

استخدام المنظفات والمطهرات الصحية

الحلاقة الآمنة