سلة السعودية تكثف استعداداتها للخليجية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يواصل المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة تدريباته اليومية بمعسكره الداخلي في مدينة الدمام، على أن يغادر قبل نهاية الشهر الحالي إلى البوسنة ليخوض المرحلة الثانية من التحضيرات، استعدادا للمشاركة في البطولة الخليجية الـ17 التي ستقام في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 25 أغسطس المقبل.

ويشرف على المعسكر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة حمود المالكي، والإداري سعود الخالدي، فيما يشرف على المنتخب فنيا المدرب التركي تانير، ومساعداه إبراهيم البيشي وسلمان الثواب، ومدرب الإعداد البدني «الصربي» فيليب، واختير 22 لاعبا في المرحلة الأولى للمعسكر.