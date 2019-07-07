12 فريقا في بطولة البحر الأحمر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الوجه انطلقت مساء أمس بطولة البحر الأحمر الرياضية الأولى بمشاركة 12 فريقا. وجرت أولى مباريات البطولة بين فريقي الفرسان ورد سي وانتهت بفوز الفرسان بثلاثة أهداف لهدفين. وفي المباراة الثانية التقى فريق العلا بنظيره التعاون وانتهى اللقاء بفوز التعاون بثلاثة أهداف لهدفين، كما تم السحب على جوائز للجمهور بين أشواط المباراتين، وعلى جائزة أفضل لاعب في نهاية كل مباراة.



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