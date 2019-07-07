، "الشباب اليمنية" تستنجد بالمجتمع الدولي لحماية الأطفال من معسكرات الحوثي الطائفية ،

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دانت وزارة الشباب والرياضة اليمنية الممارسات الحوثية التي ترقى إلى جرائم حرب، من خلال استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتضليلهم بأفكار طائفية إرهابية، عبر المراكز الصيفية، حسب موقع العربية.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة في الاجتماع الدوري للمجلس في عدن، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عمل يرتقي إلى جرائم الحرب يتم من خلاله دعوة الأطفال إلى المعسكرات الصيفية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المراكز هو التأثير على النشء وتضليلهم بأفكار هدامة غريبة قادمة من إيران، تخلق جيلاً مشوهاً يسهل استغلاله ضد الشعب والوطن.
وأوضحت أنه يتم إرغام الأطفال والطلبة على الالتحاق بتلك المخيمات لإخضاعهم إلى ما يسمونها الدورات الثقافية الإجبارية بقصد نسف النسيج الاجتماعي اليمني ونشر أفكار الضلال.
ودعت الوزارة المنظمات المهتمة بشؤون الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، اعتبار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمل بحق الأطفال والناشئين من أبناء اليمنيين عبر ما يسمى المخيمات الصيفية جريمة بحق الإنسانية.
وناشدت الآباء والأمهات الحفاظ على أولادهم بمنعهم من الالتحاق بهذه المعسكرات الهدامة.
"الشباب اليمنية" تستنجد بالمجتمع الدولي لحماية الأطفال من معسكرات الحوثي الطائفيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-07
دانت وزارة الشباب والرياضة اليمنية الممارسات الحوثية التي ترقى إلى جرائم حرب، من خلال استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتضليلهم بأفكار طائفية إرهابية، عبر المراكز الصيفية، حسب موقع العربية.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة في الاجتماع الدوري للمجلس في عدن، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عمل يرتقي إلى جرائم الحرب يتم من خلاله دعوة الأطفال إلى المعسكرات الصيفية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المراكز هو التأثير على النشء وتضليلهم بأفكار هدامة غريبة قادمة من إيران، تخلق جيلاً مشوهاً يسهل استغلاله ضد الشعب والوطن.
وأوضحت أنه يتم إرغام الأطفال والطلبة على الالتحاق بتلك المخيمات لإخضاعهم إلى ما يسمونها الدورات الثقافية الإجبارية بقصد نسف النسيج الاجتماعي اليمني ونشر أفكار الضلال.
ودعت الوزارة المنظمات المهتمة بشؤون الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، اعتبار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمل بحق الأطفال والناشئين من أبناء اليمنيين عبر ما يسمى المخيمات الصيفية جريمة بحق الإنسانية.
وناشدت الآباء والأمهات الحفاظ على أولادهم بمنعهم من الالتحاق بهذه المعسكرات الهدامة.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:44 PM
قالت إن الميليشيا تجبر الطلبة على الالتحاق بتلك المخيمات لتجنيدهم ونشر أفكار الضلال
دانت وزارة الشباب والرياضة اليمنية الممارسات الحوثية التي ترقى إلى جرائم حرب، من خلال استقطاب الأطفال وتجنيدهم وتضليلهم بأفكار طائفية إرهابية، عبر المراكز الصيفية، حسب موقع العربية.
وفي التفاصيل، قالت الوزارة في الاجتماع الدوري للمجلس في عدن، إن ما تقوم به ميليشيات الحوثي من عمل يرتقي إلى جرائم الحرب يتم من خلاله دعوة الأطفال إلى المعسكرات الصيفية.
وأشارت الوزارة إلى أن الهدف من تلك المراكز هو التأثير على النشء وتضليلهم بأفكار هدامة غريبة قادمة من إيران، تخلق جيلاً مشوهاً يسهل استغلاله ضد الشعب والوطن.
وأوضحت أنه يتم إرغام الأطفال والطلبة على الالتحاق بتلك المخيمات لإخضاعهم إلى ما يسمونها الدورات الثقافية الإجبارية بقصد نسف النسيج الاجتماعي اليمني ونشر أفكار الضلال.
ودعت الوزارة المنظمات المهتمة بشؤون الأطفال ومنظمات المجتمع المدني، اعتبار ما تقوم به ميليشيا الحوثي من عمل بحق الأطفال والناشئين من أبناء اليمنيين عبر ما يسمى المخيمات الصيفية جريمة بحق الإنسانية.
وناشدت الآباء والأمهات الحفاظ على أولادهم بمنعهم من الالتحاق بهذه المعسكرات الهدامة.
، "الشباب اليمنية" تستنجد بالمجتمع الدولي لحماية الأطفال من معسكرات الحوثي الطائفية ،
المصدر : الخليج 365
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