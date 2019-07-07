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محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.
والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .
وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.
الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطاليمحمد السيّد الخليج 365 2019-07-07
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.
والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .
وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.
07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:33 PM
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.
والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .
وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.
، الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي ،
المصدر : الخليج 365
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