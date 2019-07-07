، الأميرة "نورة بنت سعد" تشتري نادي "سبوليتو كالتشيو" الإيطالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام الأميرة نورة بنت سعد آل سعود بالاستثمار في المجال الرياضي الإيطالي بعدما قامت بشراء نادي سبوليتو كالتشيو.

والنادي الإيطالي ينشط في السيريا D ، دوري الدرجة الرابعة الإيطالي لكن الأميرة تطمح في جعل النادي من الأندية المميزة عالميًا .

وقالت الأميرة نورة في تصريحات للصحف الإيطالية إن كرة القدم تعد صاحبة النصيب الأكبر من المتابعة سعوديًا وإن عائلتها شغوفة بهذه اللعبة كما أن مدينة سبوليتو صاحبة شهرة كبيرة على المستوى العالمي.

