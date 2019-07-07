“العمل” تتيح إمكانية نقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية لمن سجلوا للعام الدراسي القادم

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إمكانية النقل وتغيير مراكز الرعاية النهارية اعتباراً من تاريخ 7 ذي القعدة إلى تاريخ 6 محرم لمن تم اعتماد تسجيلهم للعام الدراسي القادم. وأوضحت الوزارة عبر حسابها في “تويتر” أنها أتاحت هذا الإجراء حرصاً منها على تقديم التسهيلات لمستفيديها، فيما ستستمر في تلقي طلبات التسجيل حتى السادس من ذي القعدة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية عن طريق بوابة الوزارة للفصل الدراسي الأول، حيث تحرص الوزارة بالتعاون مع “التعليم” على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقهم في التعليم والمشاركة الفعالة مع المجتمع. وحدّدت الوزارة عددًا من الشروط اللازمة لقبول المستفيد في مراكز الرعاية النهارية، لتشمل الحالات من عمر سنتين حتى عمر 45 سنة، وأن تكون درجة ذكاء المستفيد أقل من 50 درجة بحسب المقاييس المعتمدة لمن يعانون من اضطراب فكري متوسط أو شديد.