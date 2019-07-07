صور.. إزالة تعد على حديقة ومواقف عامة و9 مظلات عشوائية للسيارات بحي العوالي في مكة

بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، أزالت بلدية العزيزية بأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأحد، تعديا على حديقة ومواقف عامة و9 مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل بحي العوالي بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس البلدية، عبدالعزيز الزهراني، أن المظلات المخالفة تشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات وتشوه المنظر العام، حيث رصدت فرق الرقابة الميدانية الظواهر السلبية ومعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة. وشدّد رئيس بلدية العزيزية على أنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين، داعياً أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة للالتزام بالمعايير البلدية المطلوبة، على أن يقتصر استخدامها كمواقف للسيارات فقط وألا تشكل عائقاً لحركة السيارات أو المشاة.

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