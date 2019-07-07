خادم الحرمين يوجه باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج

وجَّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية.

وأوضح وزير الشؤون الإسلامية المشرف العام على البرنامج، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة ستعمل عاجلاً على إنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارتي المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بسهولة ويُسر. جدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة.