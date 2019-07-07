حادث مروري يودي بحياة عائلة كويتية في المملكة

لقي 4 أشخاص من عائلة كويتية واحدة مصرعهم، اليوم (الأحد)، في حَادث مروري مأساوي وقع أثناء زيارتهم للمملكة.

وتعرض العقيد في وزارة الداخلية الكويتية مشعل الدويش لحادث مروري أدى لوفاته و3 من أفراد أسرته، هم زوجته واثنان من أبنائه.

ونعى الفقيد عدد من أعيان الكويت، فيما تقرر دفن المتوفين في مقابر الصليبخات اليوم بعد صلاة العشاء، وتقوم الجهات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه، لمعرفة أسبابه وملابساته.