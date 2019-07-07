مركز الملك سلمان للإغاثة يوزَّع مواد غذائية بمحافظتي سقطرى ومأرب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية في عدد من المناطق اليمنية المتضررة.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة، 821 سلة غذائية، تزن 60 طنًا و754 كيلوجرامًا في محافظة سقطرى، استفاد منها 4,926 فردًا.
وشمل التوزيع قرى: بدهولة، وعبطارة، ومحفر حدرهن، وحلمهي، وحييف، وكازة، ومحفرهين، ومطيف، وزاحق، وقبهين، وقباهن بروده، وعقلقهل، في منطقة نوجد التابعة لمديرية حديبو.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
كما وزع المركز، أمس السبت، 500 كرتون تمر على الأسر المتضررة والنازحة في محافظة مأرب، استفاد منها 3000 فرد.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في كل محافظاته دون تمييز.
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