استياء الآباء لتأخُّر الربط التِقْني بين «الصحة والتعليم» بخصوص آلية قبول طلاب الابتدائية

انتقد عدد من الآباء والأمهات تأخر وزارتي الصحة والتعليم في تفعيل الربط التقني بينهما، فيما يخص آلية قبول الطلاب للتسجيل في التعليم للمرحلة الابتدائية، والتزام الوزارتين بالتعامل الورقي في كارت التطعيم، رغم التطور المتسارع الذي يشهده عدد كبير من الوزارات في مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه وزارتا الصحة و التعليم حيال مستقبل التطعيمات الأساسية وشرطها لقبول الطلاب.

وفي تصريحات لـ«عاجل»، طالب عدد من الآباء بأن يتحول الزام التعليم بالحصول على إتمام شهادة التطعيم الوطني ورقيًا، إلى الكتروني ويتم ربطه بين كل من الوزارتين، بدلًا من حمله ورقيًا.

وتابع الآباء: «ثم بعد ذلك يتم تقديمه بعد إنهاء الإجراءات من الصحة للتعليم؛ للتأكد من أنه تم استكمال التطعيم من عدمه في كل من التطعيمات المستهدفة: التحصين ضد شلل الأطفال، الثلاثي البكتيري، الثلاثي الفيروسي، الجديري المائي، والتي تتوافر في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمملكة».

ومن جانبه، قال الخبير التعليمي عوض الشمراني، إنه في ظل التطور التقني الذي تشهده الجهات الحكومية، أصبحت أغلب الخدمات التي تقدم من قبل هذه الجهات إلكترونيًا؛ مما أسهم في توفير الجهد والوقت وترشيد الإنفاق بشكل ملحوظ.

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وأضاف: «هناك بعض الإجراءات التي نتطلع لإدخالها ضمن المسار التقني أسوة بما تم إنجازه وتنفيذه بربط الإجازات الطبية إلكترونيًا بين وزارتي التعليم والصحة؛ مما سهل على الموظف والمسؤول سهولة الوصول لهذا الإجراء من خلال ضغطة واحدة على الكيبورد».

وتابع: «نتطلع أن تشمل هذه المبادرات نظام التسجيل والقبول للطلاب المستجدين في مرحلة الطفولة المبكرة في وزارة التعليم وذلك من خلال ربط الحصول على (كارت التطعيم» إلكترونيًا مع وزارة الصحة دون الحاجة لإلزام ولي الأمر بإحضاره ورقيًا ضمن متطلبات التسجيل وهذا الإجراء يتماشى مع التوجه في تحقيق أهداف رؤية المملكة٢٠٣٠».

وأشار الشمراني إلى أن هذا الإجراء سيساعد على تسهيل إجراءات متطلبات التسجيل موفرًا بذلك الوقت والجهد على أولياء الأمور من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية والتي قد تكون عرضة للفقدان والضياع والاعتماد على الربط الإلكتروني بما يضمن جودة الخدمة المقدمة وتوثيق هذا الإجراء وحفظه إلكترونيًا.

وتواصلت «عاجل» مع وزارتي الصحة والتعليم؛ لتوضيح دورهما في الربط، إلا أن الوزارتين رفضتا التعليق والتزمتا الصمت حيال إجراءات الوزارة في تطوير آلية تسجيل الطلاب للمرحلة الابتدائية والتحول إلكترونيًا دون الحاجة إلى الزام الآباء بالأوراق «كارت التطعيم».