جسر الملك فهد يُسجِّل عبور أكثر من 330 ألف مسافر بإجازة نهاية الأسبوع

سجل جسر الملك فهد، عبور 332,656 مسافرًا خلال إجازة نهاية الأسبوع، وكان متوسط زمن عبور المسافرين 36 دقيقة.

ووفق ما جاء بالحساب الرسمي للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، سجل جسر الملك فهد، أمس السبت، ثاني أعلى رقم عبور باتجاه السعودية بعدد 73,538 مسافرا وخامس أعلى رقم عبور في الاتجاهين منذ الافتتاح بعدد 120,552 مسافرا.

كما أن يوم الجمعة الماضي سجل ثالث أعلى عبور باتجاه البحرين بعدد 61,943 مسافرا.

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وأشار جسر الملك فهد إلى مساهمة جهود كل الإدارات العاملة في الجانبين السعودي والبحريني بالتعامل بصورة مميزة مع الأعداد الكبيرة من المسافرين بكفاءة عالية، في خفض زمن العبور خلال أوقات الذروة في أيام نهاية الأسبوع.

وتابع: «كما بلغ معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه السعودية بحدود 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة 12 مساء وحتى 12صباحا، وسجل يوم السبت 6 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه السعودية بلغ 61 دقيقة».

وأوضح أن معدل زمن عبور المسافرين لمناطق الإجراءات باتجاه البحرين للأيام الثلاثة بلغ 36 دقيقة خلال أوقات الذروة في الفترة بين الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساء، وسجل يوم الخميس 4 يوليو أعلى زمن لعبور المسافرين باتجاه البحرين بلغ 60 دقيقة.