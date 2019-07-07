بالصور.. مدير تعليم جازان يدشن البرامج التدريبية الصيفية لأكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة

دشَّن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر بن فتح الدين دويري فعاليات البرامج التدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية والتي تستمر حتى 29 يوليو الجاري بمراكز التدريب التربوي التابعة للإدارة وفي جميع مكاتب التعليم بالمنطقة.

وأوضح دويري أن هذه البرامج تأتي ضمن سعي وزارة التعليم لتطوير العمل وتنمية قدرات شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية واستثمار الأوقات وتحسين المخرجات والارتقاء بالتحصيل الدراسي والعملية التعليمية داخل حجرة الصف.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف، بإدارة التدريب التربوي بنين وبنات وما بذلوه من جهود كبيرة في الاستعداد لاستقبال المتدربين والمتدربات بجميع مقرات التدريب والتي جهزت بأحدث التجهيزات لضمان الاستفادة القصوى من البرامج، مؤكدًا حرص الإدارة على اختيار العناوين المهمة في الدورات والتي تتنوع بين الجانب العملي والنظري وتفتح أمام المعلمين والمعلمات آفاق رحبة للتطور، متمنيًا للجميع الفائدة وأن تكون هذه الدورات مؤثرة في العمل الميداني للعام المقبل .

وأوضح مدير إدارة التدريب بتعليم جازان محمد عريشي أن عدد المتدربين يقارب خمسة آلاف متدرب ومتدربة وعدد البرامج ١٦٣ برنامجًا في إدارتي التدريب بنين وبنات بينما بلغ عدد المدربين ٦٢ مدربًا، وعدد المدربات ٣٧ مدربة.

من جانبها أوضحت مديرة التدريب بتعليم جازان أشواق بنت صالح هاشم أن الدورات التدريبية قد تنوعت بين الجوانب العملية والتطبيقية والتعلم الإلكترونية واللغة الإنجليزية وتطوير الأداء والتعلم النشط .