مصادر «عاجل»: تحديثٌ للائحة خدمة التوصيل المنزلي يحدِّد مواعيد العمل وشروط التوظيف وآلية العقاب

كشفت مصادر «عاجل» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية اعتمدت تحديثات مهمة للائحة خدمة التوصيل المنزلي، التي تقدمها المطاعم والكافتيريات ومطابخ الولائم والأسواق المركزية والبقالات وما يماثلها من منشآت.

وقالت المصادر إن اللائحة تضمنت تأكيدًا على أولوية توظيف السعوديين، مشددة على مجموعة اشتراطات تضمن الأمن للأسر والعوائل، سواء من خلال تحديد مواعيد عمل هذه الخدمة، أو أعمار ومواصفات العاملين بها ، لاسيما من الوافدين، فضلًا عن وضعها آلية لمحاسبة المخالفين.

وأوضحت المصادر، أن اللائحة شملت 20 مادة أهمها «التعهد بعدم دخول العمالة للمنازل عند توصيل الطلبات» و «ألَّا يقل عمر عامل نقل الطلبات عن ثلاثين سنة»، كما نصت على أن «يكون العامل على كفالة نظامية للمنشأة التي يقوم بالإيصال بها، وأن يحمل إقامة نظامية».

ونصت اللائحة على أنه «إذا كان العامل سعوديًا فينبغي الا يقل عمره عن (18) سنة، إلى جانب عدم وجود سوابق للعامل لدى الأمانة أو البلدية أو الشرطة، واستكمال جميع الاشتراطات الصحية».

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كما نصت على أنه «يسمح بالتوصيل من الساعة الثانية عشرة ظهرًا إلى الساعة الثانية عشرة ليلًا ماعدا شهر رمضان فيسمح خلاله بالتوصيل من الساعة الثانية عشرة مساءً وحتى قبل أذان الفجر بساعة واحدة».

وحمَّلت الوزارة في لائحتها أصحاب المنشآت التي تُعِد الطعام مسؤولية مخالفة الاشتراطات أو أي حادث تسمم غذائي.

وفي البند 13 من اللائحة، تم النص على «أنه في حالة تلقي شكوى من متلقي الخدمة من دخول العامل بخدمة التوصيل إلى داخل المنزل تتولى الجهات المختصة تطبيق العقوبات المترتبة عليه نظامًا من إجراءات ضبط وإثبات للمخالفة، ومن ثم إحالة المخالف عند ثبوت مخالفته للبلدية، لتتولى تطبيق النظام والعقوبات اللازمة في حقه».