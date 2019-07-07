استضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين

ورفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق، والتي تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقاءهم في فلسطين، التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان. وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلا -عبر وكالاتها المختلفة- على إنفاذ الأمر الكريم، خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم إلى أراضي المملكة عبر طائرات خاصة، وتقديم كل التسهيلات والخدمات لهم، لتأدية فريضة الحج بكل يسر وسهولة.
كانت هذه تفاصيل خبر استضافة 1000 حاج وحاجة
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