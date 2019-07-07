استقبال المعزين في وفاة الأميرة الجوهرة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في قصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة مساء أول من أمس، الأمراء، والمسؤولين، والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمها الله -.

كما كان في استقبال المعزين الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، والأمير محمد بن سعود بن نايف.

كما قدم واجب العزاء، الأمير عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل ملك مملكة البحرين الشقيقة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي نقل تعازي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ونائبه وولي عهد أبوظبي، والشيخ شخبوط بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، وحمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان. وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.