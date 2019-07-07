73 شخصا أنقذهم حرس الحدود في 6 أشهر

كشفت بيانات المديرية العامة لحرس الحدود أن دورياتها البحرية والبرية وفرق البحث والإنقاذ تمكنت من إنقاذ وإخلاء 73 شخصا عبر 22 عملية إنقاذ وإخلاء، نفذتها خلال الأشهر الستة الماضية، منذ مطلع العام الميلادي الحالي 2019 وحتى نهاية شهر يونيو.

14 عملية إنقاذ

أوضحت الإحصائيات أن «عمليات الإنقاذ تضمنت إنقاذ شخصين إماراتيين تعطلت بهما مركبتهما بمنطقة نائية في صحراء الربع الخالي، وإنقاذ طفل يمني في الثامنة من العمر من الغرق أثناء سباحته في مسبح بأبحر بجدة، إضافة إلى إنقاذ شخصين فقدا في عرض البحر بمنطقة مكة المكرمة بعد نزولهما من قارب نزهة لممارسة الغوص، وإنقاذ مواطن سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية في أملج، وإنقاذ مواطن من الغرق بالقحمة بمنطقة عسير، وإنقاذ كويتي ويرافقه شخص هندي الجنسية تعطل قاربهما بعرض البحر في المياه الإقليمية السعودية، كذلك إنقاذ بحار فلبيني الجنسية تعرض لإصابة في يده اليسرى على متن ناقلة في البحر الأحمر، وإنقاذ مصاب أوكراني الجنسية تعرض لنزيف الجهاز الهضمي العلوي من على متن سفينة ركاب في البحر الأحمر، وإنقاذ ثمانية أشخاص تعطل بهم قارب النزهة في عرض البحر بمنطقة مكة المكرمة، وإنقاذ أربعة أطفال جرفهم الموج إلى عرض البحر أثناء تواجدهم مع ذويهم على الشاطئ في محافظة حقل، وإنقاذ ثلاثة أشخاص تعرض قاربهم للانقلاب في عرض البحر بمنطقة تبوك، أيضاً إنقاذ مقيم تركي الجنسية من الغرق بشاطئ القحمة بمنطقة عسير، وإنقاذ ستة مواطنين تعرض قاربهم لعطل بعرض البحر بقطاع الخفجي، وإنقاذ مواطن تعرض للغرق بكورنيش الخفجي».

8 عمليات إخلاء ومساعدة

أبانت الإحصائية أن «عمليات الإخلاء التي قام بها حرس الحدود في الأشهر الستة الماضية شملت إخلاء بحار فرنسي تعرض لنزيف من على متن قارب شراعي في المياه الدولية غرب جزيرة فرسان، وإخلاء بحار بريطاني من طاقم سفينة ركاب تعرض لعارض صحي في المياه الدولية، وإخلاء بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية حادة على متن سفينة في المياه الدولية قرب ميناء ينبع، إضافة إلى إخلاء 31 بحارا من سفينة بضائع احترقت بالكامل في المياه الدولية في البحر الأحمر، وإخلاء راكب أميركي تعرض لنزيف معوي وارتجاف في القلب من على متن سفينة ركاب سياحية في مياه البحر الأحمر، وإخلاء مصابة فرنسية تعرضت لكسر في إحدى ساقيها من على متن سفينة ركاب سياحية في البحر الأحمر، وإخلاء بحار هندي من على متن منصة عامة في البحر الأحمر تعرض لإصابة، وكذلك مساعدة مواطن إماراتي تعطلت مركبته بالحدود الشمالية».

عمليات الإنقاذ والإخلاء من بداية 2019

73 شخصا

22 عملية:

14 إنقاذا

8 إخلاء ومساعدة

12 جنسية:

السعوديون 26

غير السعوديين 47:

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27 مصريا

4 إماراتيين

4 هنود

2 من فرنسا

2 من الفلبين

2 من السودان

1 بريطاني

1 أميركي

1 كويتي

1 أوكراني

1 تركي

1 يمني