وأوضحت قائدة النادي عائشة الحمزي لـ«دوت الخليج»، أن «فريق بادر جازان التطوعي سيكون فريق مبادرات تطوعية متنوعة وشاملة، بالشراكة مع عدة مؤسسات وجمعيات جهات لتوسيع دائرة العمل ومساعدة الآخرين».
وأضافت، أن «هناك 10 مبادرات احتضنها الفريق منها مبادرة «عطاء» وتختص بمساعدة الأسر الفقيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ومبادرة «سقيا خير» التي تهتم بتوزيع المياه في المساجد عن المتوفين، و«دواؤك علينا» لتوفير الأدوية لغير القادرين، و«أنا اقرأ» التي تهتم بتعليم كبار السن ومحو الأمية، و«خذ من دمي» للتبرع بالدم لمصابي الحد الجنوبي، و«إطعام» لتوزيع المواد الغدائية على المحتاجين، و«كسوتي» التي تستهدف كسوة الأيتام، و«فخر واعتزاز» التي تستهدف الاحتفاء بشهداء الواجب وتكريم أبنائهم، و«وظّفني» لمساعدة الراغبات في الحصول على العمل بالتنسيق مع الموارد البشرية، ومبادرة«نمشي» التي تستهدف تخصيص يوم لذوي السمنة من الجنسين لممارسة رياضة المشي».
وأوضحت الحمزي، أن «الهدف من إطلاق الفريق ومبادراته، تفعيل ودمج النادي بالمجتمع، وتلمس احتياجاته على كل الأصعدة، لتعزيز دور العمل التطوعي الإنساني وإسهامه في ارتقاء المجتمعات وتنمية الفكر».
العطاء
سقيا خير
دواؤك علينا
أنا أقرأ
خذ من دمي
إطعام
كسوتي
فخر واعتزاز
وظفني
نمشي
كانت هذه تفاصيل خبر 10
مبادرات لفريق بادر التطوعي بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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