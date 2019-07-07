بلدي الأحساء يطالب بفصل البلديات الفرعية

دعا رئيس المجلس البلدي لأمانة الأحساء الدكتور أحمد حمد البوعلي، إلى فصل البلديات الفرعية بميزانيات مستقلة، وتحقيق تنمية متوازنة في قرى وهجر الأحساء، أسوة بالمدن.

وقال البوعلي لـ«دوت الخليج» أمس، «خلال زيارتنا القرى والهجر في الأحساء، ما زالت في حاجة إلى تنمية متوازنة مقارنة بالمدن لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة في هذه البلدات، خلال تحسين الطرق المؤدية إليها، وإيجاد بنية استثمارية لمنع الهجرة العكسية، وتأتي متزامنة مع رؤية المملكة 2030، والتي تؤكد الاهتمام الجوي والبحري والبري والصحي والتعليمي»، مؤكدا أن قرى الأحساء تتوافر فيها مواصفات المدن حسب التصنيف المعتمد.

وأضاف، «فصل البلديات الفرعية بميزانيات مستقلة ومجلس بلدي خاص مطلب حيوي تأخر كثيرا، وتحقيقه يصب في مصلحة المواطن، ويخفف الأعباء عن الأمانة، وبتنفيذه سيكون للبلديات مساحة أكبر للإبداع والمتابعة، والتركيز والتفعيل لأكبر قدر ممكن من المواطنين»، لافتا إلى أن مجلس بلدي الأحساء رفع ملفا متكاملا إلى الوزارة حول هذا المقترح.