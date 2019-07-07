استقبال أوائل وفود الحجاج بالضيافة العربية

استقبلت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية أوائل الوفود القادمة لأداء مناسك الحج، وزيارة مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- لهذا العام 1440.

وباشرت الجمعية أعمالها غرة ذي القعدة في مركز الاستقبال والترحيب بطريق مكة المكرمة - المدينة المنورة السريع في النوارية، بإشراف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح سليمان المشاط.

قام المشاط قبيل بدء مراسم الاستقبال بجولة تفقدية برفقة رئيس عام النقابة العامة للسيارات عبدالرحمن الحربي، وعدد من رؤساء مؤسسات الطوافة ومنسوبي وزارة الحج، للوقوف على الاستعدادات الأخيرة، وجاهزية جميع العاملين بمركز الترحيب من جميع الجهات المشاركة في تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، ضمن منظومة عمل متجانسة تسعى إلى هدف سامٍ، وهو خدمة أغلى ضيف. وزار صالة الترحيب التي تستقبل فيها جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية ضيوف الرحمن، وتقدم لهم الضيافة العربية الأصيلة والمأكولات والمشروبات الباردة والساخنة، والترحيب بهم، وتقديم خدمات الراحة عبر كراسي المساج.

وأثنى المشاط على الدور الذي تقوم به الجمعية في خدمة ضيوف الرحمن، ودورها في إثراء رحلة حجاج بيت الله الحرام بالاستقبال الحار، وتقديم خدمات نموذجية تعكس جهود الدولة -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، شكر المدير العام لجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية منصور العامر، دعم وزارة الحج والعمرة، وإتاحة الفرصة للجمعية لأداء واجبها في خدمة ضيوف الرحمن بجميع نقاط الخدمة، بدءا من المنافذ الحدودية البرية للمملكة، مرورا بالمواقيت، ووصولا إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.