تصريف 10 ملايين م3 من مياه سد وادي تبالة

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة نهاية الأسبوع الماضي بوابات سد وادي تبالة، ليعلن عن تصريف 10 ملايين متر مكعب من مياه السد الواقع غرب محافظة بيشة، لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه. وأوضح مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة في محافظة بيشة المهندس سالم القرني أن المخزون الإستراتيجي للسد يبلغ 35 مليون متر مكعب، وتمت الاستفادة من ثلث المخزون، مؤكداً حرص الوزارة على تغذية الطبقات الجوفية الرسوبية من المياه ليستفيد منها المزارعون.



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