الإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء

وأوضحت الوزارة أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، والقيام بتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ثم يقوم المبلِّغ بإضافة البلاغ وتحديد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ «سوسة النخيل»، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرا تقديم البلاغ.
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