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الإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد «بلِّغ»، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي وأتمته إجراءات العمل، بهدف تسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، والقيام بتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ثم يقوم المبلِّغ بإضافة البلاغ وتحديد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ «سوسة النخيل»، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرا تقديم البلاغ.


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