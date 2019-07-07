أمير عسير يدعو للتكامل مع أجهزة الدولة

ونوّه أمير منطقة عسير -خلال لقائه المشايخ والنواب وعددا من الأهالي في مركز بني عمرو شمال منطقة عسير أمس- بالمسؤوليات المنوطة بشيخ الشمل وشيخ القبيلة والنائب، وما يشكلونه من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع.
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