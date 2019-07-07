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أمير عسير يدعو للتكامل مع أجهزة الدولة

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دعا أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مشايخ ونواب وأهالي المنطقة إلى تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة، خلال الاتصال المباشر والتنسيق الدائم مع المحافظين ورؤساء المراكز، ليندمجوا في إستراتيجية العمل المشترك التي تتبناها إمارة المنطقة، خلال ما تقوم به من عمل مؤسسي محكم.

ونوّه أمير منطقة عسير -خلال لقائه المشايخ والنواب وعددا من الأهالي في مركز بني عمرو شمال منطقة عسير أمس- بالمسؤوليات المنوطة بشيخ الشمل وشيخ القبيلة والنائب، وما يشكلونه من دور مهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ونشر الوعي لدى أفراد المجتمع.


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