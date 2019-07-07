الفيصل يتابع أنشطة فرع وزارة الإعلام

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، الذي تضمن إيجازاً عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثالث، تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وحمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة». سلم التقرير مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه، الذي قدم شرحا عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع. إلى ذلك، استقبل الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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