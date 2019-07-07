بدء فعاليات وبرامج صامطة تبتهج

انطلقت في محافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان فعاليات وبرامج الصيف الترفيهية، تحت شعار «صامطة تبتهج»، والتي تنظمها بلدية محافظة صامطة، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس موسى حسين قحل، وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والخاصة، وذلك بساحة شهداء دوت الخليج، جوار مبنى البلدية.

وشملت الفعاليات عددا من الفقرات الاستعراضية التي استهدفت الأطفال، وقدمتها فرقة أطفال ومواهب، إضافة إلى عمل فني خاص بفعالية «صامطة تبتهج»، وتكريم لأبناء الشهداء، وقدمت عددا من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وتوزيع الهدايا والجوائز.

وقال رئيس بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان، المهندس هادي علي دغريري، إن «البلدية حرصت منذ نهاية رمضان المبارك على تهيئة مرافقها لاحتضان أهالي المحافظة والزائرين وقاصديها خلال إجازة الصيف، وتقديم كل ما يشبع رغباتهم على كل الأصعدة، سواء الترفيهية أو الصحية أو الخدمية أو المجتمعية في كل مجالاتها، ولكل شرائح المجتمع، إذ انطلقت الفعاليات بحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر، ثم أعقبه الكرنفال الصحي الذي نفّذته الشؤون الصحية بمنطقة جازان في ساحة شهداء دوت الخليج، والفعاليات الصيفية التي تستمر شهرا، إضافة إلى فعالية رياضية صحية مجتمعية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين».

وأكد العمل دائما لخدمة المحافظة وإنسانها، سواء على صعيد العمل الخدمي والتنموي، أو على الصعيد المجتمعي، وتوسيع الشراكات المجتمعية لتطال كل ما يصب في مصلحة المواطن، مقدما شكره لمحافظ صامطة، أحمد عبدالله زعلة، على دعمه واهتمامه المتواصل لكل ما يخدم المحافظة.