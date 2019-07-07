إزالة تعديات على حديقة ومواقف عامة بمكة

أزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، 9 أراضٍ مسورة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية بمكة المكرمة، بمساحة 7500م2، بمشاركة الجهات الأمنية، بعد اتخاذ كل الإجراءات النظامية، للتأكد من مُلكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.

كما أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، تعدّيا على حديقة ومواقف عامة بحي العوالي بمكة، كما أزالت البلدية 9 مظلات عشوائية للسيارات موجودة أمام المنازل، بمواقع مختلفة ضمن نطاق البلدية.

تشويه المنظر العام

قال رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عبدالعزيز الزهراني، إن «وضع المظلات بشكل مخالف يشكل خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات، إضافة إلى تشويه المنظر العام للأحياء مبينا أن فرق الرقابة الميدانية في بلدية العزيزية، تعمل على رصد الظواهر السلبية وتقوم بمعالجة العشوائيات في أحياء وشوارع المنطقة، بمشاركة الجهات الأمنية، وبإشراف مدير الإدارة الفنية المهندس عبدالعزيز القثامي.

ودعا أصحاب مظلات السيارات والهناقر المخالفة بالالتزام بالمعايير البلدية المطلوبة لتنفيذ المظلات، وأن يقتصر استخدامها كموقف للسيارات فقط وفي الحد المسموح به ضمن نطاق الملكية، على ألا تشكل عائقا لحركة السيارات أو المشاة، منوها بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات بحق المخالفين.

معمل عشوائي

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ضبطت أمانة العاصمة المقدسة معملا عشوائيا مخالفا في حي المعابدة بمكة، يُستخدم لتحضير وإعداد وتخزين السمبوسك والكنافة، في بيئة تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، وجرى مصادرة وإتلاف 8 أطنان من المواد الغذائية التالفة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

من جهة أُخرى، قامت بلدية العزيزية الفرعية بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، بإزالة الحواجز الحديدية والكتل الأسمنتية في الشوارع والطرق، والتي تؤدي إلى إعاقة الحركة المرورية، وإشغال المواقع العامة بصورة غير نظامية، كما أزالت بلدية العزيزية 13 حاوية لجمع الملابس المستعملة والمنتشرة بصورة عشوائية ومخالفة في عدد من المواقع ضمن نطاق البلدية، إذ يقتصر وجود هذه الحاويات بفروع الجمعيات الخيرية فقط.

مصادرة 25 رأسا من الأغنام

صادرت بلدية الشوقية الفرعية وإدارة وحدات الذبح 25 رأسا من الأغنام التي يتضح عليها علامات المرض، بجوار مسلخ الكعكية بمكة المكرمة، إذ يتم عرضها للبيع من عمالة مخالفة لنظام العمل، تأتي الحملة ضمن إطار جهود الأمانة لمراقبة وحجز المواشي السائبة، وضبط المخالفين من باعة الأغنام، ورصد المخالفات الصحية والبيئية الموجودة داخل نطاق الأحياء السكنية، وإزالة مظاهر التلوث البصري، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.