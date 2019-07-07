147 ألف معلم ومعلمة يبدؤون رحلة التطوير

دشن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أمس البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات على مستوى المملكة في القطاعات التعليمية، في الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة بمبنى عمادة السنة الأولى المشتركة بجامعة الملك سعود، بحضور مدير الجامعة الدكتور بدران العمر، وعدد من القيادات التعليمية في التعليم العام والجامعي، كما تفقد سير العمليات التدريبية، بالتزامن مع إطلاق البرامج التدريبية في مناطق ومحافظات المملكة.

147 ألف معلم

قال وزير التعليم «إن مشاركة ما يزيد عن 147 ألف معلم ومعلمة دلالة على أن المعلمين والمعلمات لديهم الحافز ولديهم الرغبة بتطوير أنفسهم من أجل إفادة أبنائنا وبناتنا»، مشيداً بالمعلمين والمعلمات الذين استثمروا إجازتهم الصيفية سعيا لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، كونهم يدركون حجم الأمانة التي يحملونها، وأهمية تقديم كل ما من شأنه أن يضيف لهم ويسهم في تطوير العملية التعليمية.

وأكد مشاركة 22 جامعة، سواء بمراجعة الحقائب التدريبية، أو بتقديم مدربين، أو من خلال توفير الأماكن والبيئة التدريبية المناسبة، مبينا أن هذا دليل على استثمار الشراكة بين الجامعات والتعليم العام، والتي يعود نفعها على الطالب والطالبة.

6500 برنامج تدريبي

أوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور محمد المقبل أن «البرنامج يشارك فيه 6500 برنامج تدريبي، والتسجيل في برامج التطوير المهني الصيفي شهد إقبالا من المعلمين والمعلمات منذ إطلاق البوابة الإلكترونية»، مؤكدا أن الوزارة عملت على توفير كل ما تحتاجه هذه البرامج من كوادر بشرية وإمكانيات مادية وتجهيز المقرات ومدربين متميزين.

وأضاف أن برامج التدريب الصيفي لعام 1440 تتميز بتركيزها على الجانب النوعي بدرجة كبيرة والاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة بدرجة عالية وكذلك التركيز على البرامج المرتبطة بالمناهج وبرامج اللغة الصينية واللغة الإنجليزية.

تطوير القدرات

دشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صديق خوجة أمس انطلاقة برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات بتعليم جدة بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجده. ورحب مدير عام التعليم بجدة المكلف بالمتدربين والمتدربات من كافة مناطق المملكة، مثمناً لهم حرصهم على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير قدراتهم وتوسيع معارفهم، من خلال الالتحاق بالدورات النوعية التي يقدمها البرنامج، واستمع خوجة خلال جولة قام بها على قاعات التدريب إلى ملاحظات وتطلعات المتدربين حول البرنامج.

4000 مستفيد في عنيزة

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أمس بمدرسة الشيخ ابن سعدي، برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440، التي تقيمها الإدارة ممثلة بقسم التدريب والابتعاث في عدة مراكز ويستفيد منها أكثر من 4000 من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وذلك من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا منها 83 للبنين، و71 برنامجا للبنات، التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم.

مقابلات شخصية في المخواة

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أطلقت إدارة التعليم بمحافظة المخواة برنامج التدريب الصيفي الذي يستهدف أكثر من 950 معلما ومعلمة.

وقال مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق إن الإدارة جهزت 8 مراكز تدريب لاستقبال المتدربين في مختلف المحافظات، لتنفيذ 88 برنامجا في مختلف المجالات، منها برامج تطوير الذات وبرامج التطوير المهني والإرشاد النفسي، والتعلم النشط والتقويم من أجل التعليم. وكان تعليم المخواة قد شرع اليوم في إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، وعبر المرشحون عن رضاهم عنها حيث وفرت الإدارة حزمة من الخدمات للمرشحين والمرشحات مثل السكن ووسائل النقل للمستشفى، تقديراً لدورهم واعترافاً بمكانتهم.

البرنامج التدريبي الصيفي للمعلمين والمعلمات 1440

147 ألف معلم ومعلمة

22 جامعة

6500 برنامج تدريبي

المجالات التي يتم التركيز عليها:

برامج الطفولة المبكرة

البرامج المرتبطة بالمناهج

اللغة الصينية

اللغة الإنجليزية