مهرجان لعروض الفرسان بظهران الجنوب

رعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح بحضور رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية مساء اليوم مهرجان "عروض الفرسان الأول" على مضمار الفروسية بمنتزه القو شمال المحافظة. واشتمل المهرجان الذي تنظّمه بلدية ظهران الجنوب على عروض ومسابقات لأكثر من 31 فارسًا تفنّنوا وأظهروا مهارات كبيرة خلال استعراضهم الذي حضره جمهور كبير من أهالي وزوار المحافظة، ويأتي المهرجان ضمن مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، في جميع محافظات المنطقة.



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