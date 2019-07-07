السعودية اليوم / حجاج بنجلاديش يشيدون بمبادرة طريق مكة فور وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة



جدة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم، 381 حاجاً وحاجة لبيت الله الحرام من الجنسية البنجلاديشية لآداء مناسك حج هذا العام 1440هـ .

وأشاد حجاج الرحلة " SV3823 " البنجلاديشية بمبادرة طريق مكة التي أسهمت بشكل سلس وسريع في إنهاء إجراءات سفرهم إلى المملكة لآداء مناسك الحج.

وعبّر الحجاج عن خالص شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يقدمانه من خدمات جليلة لحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي وكل ما من شأنه تسهيل وتيسير آداء مناسك الحج والعمرة بأمن وسلامة وطمأنينة.

من جهته شكر الحاج عبدالحق سراج الحق في حديث لـ "واس" حكومة خادم الحرمين الشريفين على ماتوليه من اهتمام لحجاج وزوار الحرمين الشريفين، مؤكداً بأن تطبيق مبادرة طريق مكة كان عملاً مميزًا في سرعة التعامل مع الحاج وراحته .

وأشادت الحاجه شلينا أخضر بما تبذله المملكة من جهود عظيمة من أجل الارتقاء بخدمات الحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين وتسخير التقنية في سبيل التسهيل عليهم في آداء مناسكهم بكل يسر ، داعية الله أن يحفظ المملكة وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

وقال الحاج قاضي شريف الله :" أنا معلم لقروب يبلغ عدده 89 حاجًا وجميعهم يعبرون عن امتنانهم وشكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه للإسلام والمسلمين وحجاج وزوار الحرمين الشريفين القادمين من كل مختلف أنحاء العالم" .

ولفت يعقوب عرفات النظر إلى حسن الاستقبال بالورود والكتيبات التثقيفية والهدايا للحجاج التى أظهرت الصورة الأخوية القوية والمتميزة التى تقدمها المملكة لكل المسلمين وزوارها من جميع الدول.

كما أثنى الحاج عبدالعزيز عبدالحكيم على جهود المملكة في تقديمها الخدمات التى تسعى من خلالها لراحة الحجيج التي ساعدت وبشكل كبير في إنهاء إجراءات السفر والدخول في وقت قياسي.

بدوره أشاد الحاج مطالب شقدار باهتمام المملكة بالحجاج وخاصة كبار السّن واستقبالهم بالعربات منذ وصولهم وحتى إركابهم الحافلات المخصّصة لهم، وتقديم العون والمساعدة لهم في كل مافيه راحة وخدمة الحاج.

// انتهى //

22:08ت م

0209





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / حجاج بنجلاديش يشيدون بمبادرة طريق مكة فور وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.