السعودية اليوم / مبادرة طريق مكة تبهج حاجًّا بنجلاديشيًّا وزوجته بعد منحهما تأشيرة الحج



دكا 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

لم تسع الفرحة حاجا بنجلاديشيا وزوجته عقب استلامهما اليوم تأشيرة الحج في مطار شاه جلال الدولي بدكا عبر مبادرة طريق مكة لموسم حج هذا العام 1440هـ ، ورفعا أيديهما داعين المولى عزّ وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين –حفظهما الله- خير الجزاء على ما يقدمونه من غالٍ ونفيس لخدمة المسلمين والتسهيل عليهم لآداء مناسك الحج براحة واستقرار .

وقطع الحاجان مسافة طويلة حتى وصلا المطار لنيل مبتغاهما وهو الذهاب إلى الحج تكبدا خلالها عناء المجيء من قريتهما التي تبعد 10 ساعات عن مدينة دكّا مستخدمين أكثر من وسيلة نقل دون كلل ولا ملل حتى وصلا إلى مبتغاهما وهو المطار ووجدا الاستقبال من فريق مبادرة طريق مكة وأنجزوا لهما تأشيرة الحج في غضون دقائق معدودة .

وهذا غيض من فيض مما تقدمه مبادرة طريق مكة لحجاج الدول المستفيدة منها هذا العام في كل من: باكستان وماليزيا وبنجلاديش وأندونيسيا بغية تسهيل إجراءات حجّهم من خلال منظومة عمل متكاملة بإشراف وزارة الداخلية ومشاركة عدد من الجهات الحكومية.

// انتهى //

21:55ت م

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