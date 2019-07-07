السعودية | المطيري يهنئ العشي والعنبر لإجتيازهما دورة بباكستان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:19 مساءً, 7 يوليو 2019 م المناطق - الرياض هنأ سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء/ فهد بن زيد المطيري صباح اليوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١١/٤هـ كلاً من الرقيب /أحمد بن محمد العشي والرقيب /عبدالمجيد بن عبدالله العنبر، وذلك لحصولهما على شهادة اجتياز دورة عسكرية تخصصية من جمهورية باكستان الإسلامية التحق بها عددٌ من منسوبي القطاعات الأمنية والعسكرية، معرباً سعادته عن شكره وتقديره ومتمنياً لهما مزيداً من التوفيق والنجاح في حياتهما العلمية والعملية.

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