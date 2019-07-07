السعودية | فيديو يوثق أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فيديو يوثق أول اجتماع لمجلس الوزراء في عهد الملك سعود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 9:49 مساءً, 7 يوليو 2019 م تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نادر لأول مجلس للوزراء في تاريخ المملكة، حيث أظهر الفيديو الوزراء وهم يؤدون القسم أمام الملك سعود بن عبدالعزيز –رحمه الله-. وكان من بين الوزراء الذين أدوا القسم في ذلك المجلس، الملك فيصل والملك فهد رحمهما الله، بالإضافة إلى الأمير سلطان بن عبدالعزيز والأمير مشعل بن عبدالعزيز رحمها الله .

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