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2019-07-07 قوة المهام بإدارة مجاهدين الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال متابعات الخليج 365 - واس أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 1440/11/4هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (3) شياول و( 3 ) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك .









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