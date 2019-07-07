الأحوال المدنية ترد على مواطن فقد بطاقة الهوية خارج المملكة

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت الأحوال المدنية مع مواطن فقد بطاقته الوطنية بعد تسجيل الخروج بها من المملكة، متسائلًا عن المطلوب فعله والإجراءات لإصدار بدل فاقد، خاصةً وأنه سيعود إلى المملكة قريبًا.

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وردت الأحوال المدنية على الاستفسار بالقول: إنه يجب الإبلاغ عن الوثائق المفقودة عن طريق أبشر، وسيجد جميع الإجراءات لاستخراج بدل فاقد للهوية الوطنية.

وتفصيليًّا: في حال فقدان بطاقة الهوية الوطنية، يتم تسجيل الدخول في أبشر، ثم الإبلاغ عن طريق خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، ثم حجز موعد إلكتروني عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، وأخيرًا إحضار جميع المتطلبات المذكورة بتذكرة الموعد.