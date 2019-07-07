هل يوجد وقت معين لتعديل بيانات حساب المواطن ؟

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على استفسار بشأن وجود موعد محدد لتعديل بيانات المستفيدين من البرنامج أو الآيبان البنكي.

وأكد حساب متابعات الخليج 365 أنه لا يوجد وقت محدد لتعديل البيانات، وبإمكان من يريد تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، تفاصيل الطلب، بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبط باسم مقدم الطلب، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

كما دعا حساب متابعات الخليج 365 المواطنين للتسجيل عبر البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر أغسطس عبر الرابط التالي: هنا

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ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.