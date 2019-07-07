تجهيزات طبية وكوادر فنية لخدمة ضيوف الرحمن بطوارئ أجياد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل الصحة جهودها في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية المتميزة لضيوف الرحمن وقاصدي بيت الله الحرام.

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ويعد مستشفى أجياد للطوارئ بمكة المكرمة المجاور للحرم المكي الشريف من أبرز مرافق الصحة التي خصصتها لتوفير الرعاية الصحية والطبية لهم، إذ يقدم المستشفى خدماته للمرضى والمراجعين على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة من المرضى أو المصابين في الحرم والمنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف.

وأوضحت الصحة أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 52 سريرا، منها 32 سريرا للطوارئ، و20 سريرا للتنويم، و12 سريرا للعناية المركزة العامة، و8 أسرة للعناية المركزة الخاصة بمرضى القلب، إضافة إلى قسم الأشعة، وهو مجهز بتقنيات حديثة من جهاز أشعة مقطعية وجهاز ايكو للقلب وجهاز أشعة صوتية وأجهزة ما بين ثابت ومتحرك لعمل الأشعة العادية، إضافة إلى قسم المختبر، وهو مجهر بجميع الأجهزة الحديثة لعمل جميع الفحوصات المخبرية الطارئة، وكذلك قسم الصيدلية وهو مجهز بجميع الأدوية اللازمة للحالات الطارئة، كما تم استحداث خدمة عيادتي طوارئ بالمستشفى.

العاملون في المستشفى: