بنتن يبحث تسهيل خدمات حجاج النيجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بحث وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن في مكتبه بمكة المكرمة، مع الوزير المفوض لتنظيم الحج بجمهورية النيجر جبريل بوكاري الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج النيجر لهذا العام 1440، والترتيبات اللازمة لتسهيل أداء مناسكهم بيسر وسهولة. من جانبه أشاد الوزير المفوض لشؤون الحج بجمهورية النيجر بجهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في خدمة ضيوف الرحمن، والخدمات والتسهيلات التي توفرها للحجاج والمعتمرين والزوار لأداء مناسكهم في راحة واطمئنان.



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