مقاعد مجانية لحملات حجاج الداخل ببرنامج المسؤولية الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سمير الثبيتي - مكة المكرمة

تستقبل وزارة الحج والعمرة طلبات المشاركة في برنامج المسؤولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل الذي أعلنت عنه أخيرا، حيث يستهدف البرنامج عددا محددا من المقاعد وشغلها بالمجان للمستفيدين من البرنامج.

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وطبقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة فإن الوزارة أوضحت الضوابط والآليات المنظمة للبرنامج، وهي أن تكون المقاعد المقدمة من باقات برنامج الضيافة، وفي حالة رغبة المنشأة تقديم مقاعد إضافية يجوز أن تكون من البرنامج الاقتصادي (1) أو (2) على ألا يزيد عددها عن 4 مقاعد إضافية، وتكون ضمن نسبة الـ6% المخصصة للمنشأة، وليست مما يطرح على العموم من راغبي الحج في المسار الالكتروني.

وأشارت المعلومات إلى قبول جميع طلبات الشركات والمؤسسات المشاركة في البرنامج ما لم يتجاوز عدد المقاعد المقدمة منها العدد المستهدف خدمته هذا العام، وفي حالة تجاوز العدد المستهدف تستبعد الإدارة العامة لحجاج الداخل الأعداد الزائدة عن الحد الأدنى للمشاركة، وذلك لإتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد من الشركات والمؤسسات، إذ تقرر منح المشاركين نقاطا في التقييم، حيث إن الزيادة في نقاط التقييم التي ستحصل عليها المنشأة المشاركة محكومة بالحد الأعلى لتقييم الأداء ولا يتجاوز المجموع الكلي لنقاط التقييم بعد المساهمة 100 نقطة.

وتستفيد المنشأة من النقاط الإضافية المتحصل عليها نتيجة الاشتراك في البرنامج عند احتساب نقاط تقييمها لموسم حج هذا العام 1440، وتدخل معها في جميع عمليات التخصيص التي تشارك فيها المنشأة لعام 1441، ولا تحتسب في المواسم التالية، ولا في معيار معدل تقييم آخر خمسة مواسم، مع التزام المنشأة المشاركة بأن يكون نصف عدد المقاعد المقدمة منها للرجال والنصف الآخر للنساء، وأن تقدم الخدمة لهم حسب المستوى المحدد في الباقة المخصصة للمخيم دون تمييز.