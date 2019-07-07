انطلاق مبادرة طريق مكة في إندونيسيا ومغادرة 410 حجاج إلى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جاكرتا

انطلقت أول رحلة جوية لطلائع الحجاج الإندونيسيين من مطار سكارنوا هاتا الدولي بعد إنهاء إجراءات دخولهم إلى المملكة عبر مسارات مخصصة في المطار خلال وقت قياسي وعلى متنها 410 حجاج، ضمن مبادرة طريق مكة، والتي دشنت أمس بحضور نائب رئيس الوزراء يوسف كلا، ووزير الشؤون الدينية الدكتور لقمان حكيم سيف الدين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام الثقفي، ونائب رئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة اللواء خالد الجعيد، وعدد من المسؤولين الإندونيسيين.

واطلع نائب رئيس الوزراء في إندونيسيا والحضور على الخدمات التي يقدمها الفريق السعودي من أجل تسهيل إجراءات رحلة الحجاج الإندونيسيين عبر خدمات تقنية متقدمة، وذلك في إطار ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين لضيوف الرحمن.

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وأوضح السفير عصام الثقفي أن تطبيق خدمة مبادرة طريق مكة في إندونيسيا التي تنفذ فيها للسنة الثانية يؤكد نجاح التعاون بين سلطات البلدين من أجل إتمام العمل بها في إندونيسيا من أجل خدمة الحجاج وتيسير نقلهم من مطار سكارنوا هاتا إلى المملكة.

بدوره أكد اللواء خالد الجعيد أن الفريق التنفيذي المكلف بالمبادرة أنهى إجراءات حجاج بيت الله الحرام من إندونيسيا المتجهين إلى المملكة على متن الخطوط السعودية، وسوف يتم استقبالهم في المملكة أفضل استقبال مثل بقية ضيوف الرحمن إلى أن يصلوا لمقر إقامتهم في الأراضي المقدسة.

وعبر عدد من المسؤولين الإندونيسيين الحاضرين لحفل التدشين عن شكرهم وامتنانهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، على رعايتهما الدائمة للحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وحرصهما الكبير على راحة قاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، وتيسير وتسهيل أداء نسكهم من خلال توفير أرقى الخدمات.

إجراءات مبادرة طريق مكة: