إنجاز الصيانة الدورية للكعبة المشرفة قبل الوقت المحدد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المشاركة، وذلك قبل الوقت المحدد.

واشتملت الصيانة على عدد من الأعمال والمعالجات واستخدمت لذلك أحدث التقنيات وفقا لأفضل المواصفات العالمية حسب توجيهات القيادة الرشيدة.

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وتأتي هذه الصيانة للكعبة المشرفة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، وسعيها الحثيث لخدمة ضيوف الرحمن من أجل راحتهم وتوفير كل ما من شأنه التسهيل عليهم في أداء شعائرهم.

الصيانة الدورية للكعبة المشرفة:

بدأت منتصف شوال الماضي

انتهت قبل الوقت المحدد لها

الصيانة اشتملت على: