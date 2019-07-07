معرض لمكافحة المخدرات بوزارة الدفاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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افتتح نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن مطلق الأزيمع بمقر وزارة الدفاع أمس فعاليات المعرض التوعوي لليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م تحت شعار «الصحة من أجل العدالة»، والذي سيستمر لمدة خمسة أيام.

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وكان في استقباله المشرف العام على المعرض اللواء الطيار الركن علي آل مرعي ورؤساء الهيئات ومديرو الإدارات للقوات المسلحة.

وتجول الأزيمع والحضور على الجهات المشاركة في المعرض، وهي مجمع الأمل بالرياض والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجمعية نقاء لمكافحة التدخين، والرعاية النفسية التابعة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وعيادة مكافحة التدخين من مدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية «طب الأسرة والمجتمع»، والشؤون الدينية للقوات المسلحة.

وسجل كلمة في سجل الزيارات شكر فيها القائمين على المعرض والجهات المشاركة فيه لبذلهم الجهود الكبيرة لإنجاح المعرض والفعاليات المصاحبة، منوها بدور القوات المسلحة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات بجميع أشكالها. وفي الختام جرى تقديم هدية تذكارية لمعاليه بهذه المناسبة.