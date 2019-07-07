بلدية العمرة تزيل تعديات في النورية الشرقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أزالت بلدية العمرة الفرعية أمس، بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري أراضي مسورة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية بمكة المكرمة داخل النطاق العمراني، بمساحة إجمالية بلغت 7.500م2، وتم إزالتها إزالة كلية بمشاركة الجهات الأمنية، بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات النظامية؛ للتأكد من ملكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.
وتأتي هذه الإزالة ضمن جهود أمانة العاصمة المقدسة المستمرة؛ للمحافظة على الممتلكات العامة والحد من التجاوزات غير النظامية، انطلاقا من التوجيهات الصادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات والمحافظة على الأراضي والمرافق الحكومية، وتنفيذ الأنظمة والتعليمات بحزم لإزالة أي تعديات، وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.
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