وزير الثقافة يلتقي وزير الخزانة البريطاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالمستشار فيليب هاموند، وزير الخزانة البريطاني، في جدة البلد اليوم (الأحد).

وناقش مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.