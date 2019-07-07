أمير مكة يتسلم تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تسلم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، الذي تضمن إيجازا عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثالث تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وحمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة»، وذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة، مدير عام فرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عدد من منسوبي الفرع.
واستمع الفيصل لشرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.
من جهة ثانية، استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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