أمين الرابطة يتقلد وسام الدولة الأكبر بالسنغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قلد رئيس جمهورية السنغال مكي سال في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى وسام الدولة الأكبر تقديرا لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.

وثمن سال خلال استقباله للعيسى هذه الزيارة التي شملت عقد المؤتمر الدولي في ضيافة جمهورية السنغال، مقدرا للرابطة جهودها وبرامجها الهادفة في عموم القارة الأفريقية وفي السنغال خاصة.

وأعرب العيسى عن شكره للرئيس السنغالي على تكريمه بوسام الدولة الأكبر، وعلى ما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم وتسهيلات لإقامة المؤتمر، معبرا عن سروره بزيارته للسنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها. وأكد أن ما تبذله الرابطة حول العالم، خاصة في القارة الأفريقية يمثل واجبا إسلاميا وإنسانيا تمليه قيم الدين الإسلامي الحنيف، ولا سيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.